Fint turvær i vente

– Det ser veldig bra ut, det er vel ikke så mye mer å si om det, sier meteorologikonsulent Håvard Larsen.

Den siste helga i Nord-Troms fikk mange et gjensyn med sola. Dersom noen enda ikke har fått sola er det stor sannsynlighet for at sjansen byr seg disse dagene.

– Det kommer til å være lite skyer over Nord-Troms alle hverdagene, sier Larsen.

Vindforholdene vil være rolige, men variere litt ut i fra hvor du befinner deg. Temperaturene vil ligge fra rundt minus fire til minus ti grader.

– Mot helga er det større sjanse for skyer og nedbør. Det er mulighet for mildvær, så nedbøren som kommer kan være regn, sier Larsen.