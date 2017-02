Klar for oppstart av Sp

Fredag avholdt lokallaget i Kystpartiet sitt foreløpig siste årsmøte. Her ble laget lagt ned – mot én stemme.

– Ja, lokallaget er lagt ned og de fleste har tatt overgang til Senterpartiet, sier Jan Helge Jensen.

Han var leder i lokallaget til Kystpartiet, men har nå meldt overgang til Senterpartiet. Onsdag kommer både partileder Trygve Slagsvold Vedum og ledelsen i Troms på besøk.

– Vi setter veldig pris på at de tar seg tid til å komme. Det er veldig hyggelig, sier Jensen.

Ryddig

Formelt blir kommunestyregruppa til Kystpartiet hetende Sp/Kp ut perioden. Jensen sier at man følte det var det mest redelige.

- Hele kommunestyregruppa er valgt inn på programmet til Kystpartiet og da er det ryddig å gjøre det sånn. Det var også et ønske på årsmøtet. Men når vi taler politikk i ulike sammenhenger så er vi Sp-ere, sier Jensen.

Mye likt

Og skal vi tro den gamle Kystparti-ordføreren, så blir ikke overgangen fra Kystpartiet til Senterpartiet så stor når det gjelder politikken.

- Jeg har lest programmet og det er mye likt. Vi skifter ikke så mye politiske tanker når vi tar overgang. Men organisatorisk er det en stor overgang. Vi kommer inn i en større og bedre organisasjon. Det er litt fint, og personlig kjenner jeg jo en lettelse. Vi får et bedre bindeledd til fylket og også til Løvebakken. Je tror hele kommunen vil tjene på at vi får mer drahjelp sentralt, sier Jensen.

Jensen sitter i interimstyret som skal fungere for Sp-lokallaget i Kvænangen fram til det første årsmøtet 31. mars. Interimstyret fungerer også som valgkomite.