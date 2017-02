Alt tyder på at det ikke blir oppsigelser

Kommunestyret i Skjervøy har bestemt at stillingsrammene for etaten skal reduseres fra denne datoen med rundt 2,5 pedagogstillinger i grunnskolen, én fagarbeider i barnehagene og 50 prosent fagarbeider i grunnskolen.

I et brev i midten av januar til de ansatte skriver kultur- og undervisningssjef Arild Torbergsen at han mener det skal gå an å gjøre nedbemanningen uten oppsigelser. En knapp måned senere er han like sterk i troen.

– Ja, for vår etats del så ser det greit ut. Alt tyder på at vi ikke trenger å si opp folk, sier Torbergsen.

Han viser til at det er mange som er ute i permisjon for tiden.

– Det er greit å få klarhet i hvilke planer de som er ute i permisjon har. Om det er snakk om å si opp, videreutdanne seg eller søke AFP. Det er den oversikten vi ønsker oss, sier Torbergsen.