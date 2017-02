Slik har du nok aldri før sett denne vakre dalen

Tor-Ivar Næss kjøpte seg en drone i begynnelsen av januar. Resultatet har blitt noen svært unike og spesielle bilder av Reisadalen tatt 120 meter over bakken.

- Nei, det er kanskje ikke så vanlig å se Reisadalen i det perspektivet. Jeg har vært flere turer og leitet etter motiver i Reisadalen til fots. Det er jo et unikt sted ved at alt er så øde og forlatt, så naturen skiller seg på mange måter litt ut. Når man i tillegg får et perspektiv ovenfra, så blir bildene spesielle, sier Næss til Framtid i Nord.

75.000 følgere

Bildene han tar deler han med sine 75.000 følgere fra hele verden på Facebook, i tillegg til hans hjemmeside og Instagram-konto. Han forteller at halvparten av de som følger han er fra USA, mens resten er fra overalt ellers i verden. Og flere lar seg beundre av naturen her oppe.

Les mer: Dette bildet kan bli kåret til årets beste

- Jeg har fått mye bra tilbakemelding på disse bildene og ser også at disse bildene konkurrer med nordlysbildene. Man må jo videreutviklet seg litt og prøve nye ting, så denne vinteren har det ikke blitt så mye nordlysfotografering.

Les mer: Se det fantastiske nordlyset over Nordreisa

Næss er kanskje mest kjent for sine spektakulære bilder av nordlyset. Han har tidligere deltatt i flere fotografkonkurranser, og blant annet vært nominert til den prestisje konkurransen"Astronomy Photographer Of The Year" og "Landscape at Night".

Les mer: Strømmer nordlysbilder til hele verden

Fototur til Island

Den siste tiden har det ikke blitt så mange konkurranser for reisaværingen. Derimot har han vært på en fototur til Island.

- Der gikk vi høylandet og fulgte en rute i fire dager som heter ”Laugavegur” hvor man går innom varme kilder. Turen er blant annet nevnt i National Geographic, som en av de mest spektakulære rutene man kan gå. Flere av de møtte lo da de så oss, da vi kom med 30 kilo oppakning hvor en tredjedel var kamerautstyr, forteller Næss til Framtid i Nord.