Tidlig mandag formiddag ble E6 over Kvænangsfjellet stengt for all trafikk.

Årsaken var sterk vind, opp i storm oppe på fjellet.

Ved 17.50-tiden ble fjellovergangen igjen åpnet.

Statens vegvesen melder at E6 Kvænangsfjellet er åpent for fri ferdsel.