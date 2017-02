Mer data igjen når måneden er slutt?

Talkmore, Telenors datterselskap, var det første mobilselskapet som var ute med Data Rollover til sine kunder. De begynte å spare data allerede fra 1. februar i år og nå skal tjenesten også bli gjeldende for resten av kundene.

Både Telenor- og djuice-kunder kan begynne å spare på dataen sin fra og med 1. mars.

– Kundene har vist stor interesse for Data Rollover, og vi ser at flere kunder ikke alltid bruker opp sine månedlige datapakker. Ved å tilby Data Rollover tilrettelegger vi for en mer fleksibel og effektiv mobilhverdag, sier Bjørn Ivar Moen, leder for mobil i Telenor Norge.

Tjenesten Data Rollover gjør at data som ikke er oppbrukt flyttes med til neste måned, slik at kunden kan få glede av den senere.

– Utviklingen innen teknologi og mobilvaner skjer raskere enn noen gang. Tilbakemeldinger fra kundene er helt sentrale for oss og er med på å drive den digitale utviklingen. Forhåpentligvis er Data Rollover en etterlengtet tjeneste som kundene vil verdsette høyt, sier Moen.

Tjenesten blir aktivert helt automatisk og det finnes ingen begrensning på hvor lenge kunden kan spare. Kunden kan spare like mye som de har i abonnementet sitt. Hvis kunden har 5 GB inkludert, kan hun i praksis spare opptil 5 GB til neste måned.