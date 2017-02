Action for unge på Eidebakken

Det er ett arrangement for unge og blir arrangert av ungdom.

Et kurs om kunst ble holdt av Kjersti Marie Lundvoll og Emilie Kristine Jegervatn. Musikk ble holdt av Ingrid Johanne Paulsen og det var også scenearbeid med Maren Knudsen.

Kåre Bjørnar Olsen var også innom. Han hadde teaterkurs for arrangørene. Kåre Bjørnar synes at UKM er ett fantastisk flott tiltak for unge.

Olsen sier det er enda bedre at ungdommer arrangerer, siden man lærer mer og er sosial. UKM er ett sted man kan ha det artig.

- UKM Lyngen er kjempeflinke og fantastiske, sier Kåre Bjørnar Olsen, som oppfordrer alle unge å melde seg på UKM.

Bare to gutter

Det var meldt på en god del unge, men det var bare to gutter og resten jenter. UKM Lyngen skulle ønske flere gutter ble med.

Andrea Robertsen er en flink kokk. Alle synes det var god mat.

Når vi var ferdig med actiondagen, så var det, mange som hadde hatt det så gøy. De skulle ønske det varte en hel uke! Det er koselig at så mange liker UKM.

UKM Lyngen er 20 år. Mønstringen er 11. mars på Eidebakken skole.

PS: Artikkelforfatter Mia-Eline Wille-Kviteberg er involvert i UKM Lyngen.

Bilde 1

ACTION: Ungdom hadde en flott dag på Eidebakken.

Foto: Privat

Bilde 2

TEATERKURS: Kåre Bjørnar Olsen ledet kurset i teater.

FOTO: Privat