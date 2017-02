Endelig er Luna funnet

Ved 19.00-tiden fredag kveld for over én uke siden mistet eierne sin 8 år gamle engelsksetter tispe i Sappen i Nordreisa, da hunden stakk av under en luftetur. Lørdag ble Luna funnet i Sappen like ved Lund gård.

Eier Hallgeir Gravelsæter sier de skal kjøre fra Sør-Senja til Reisadalen i kveld for å hente hunden, men først må de gjøre ferdig kveldsfjøset.

- Vi ble veldig glade da vi fikk vite at hun var funnet. Det var helt fantastisk! Vi hadde litt forhåpninger om å finne henne, da noen hadde observert en lignende hund tirsdag og onsdag, men vi visste jo ikke sikkert, sier Gravelsæter til Framtid i Nord.

- Vi skal nok kjøre oppover i kveld, men først må vi få gjort unna fjøset.

Vondt i en fot

Tispa skal ha fått vondt i en fot.

- Hun har litt vondt i en fot og er litt mager, for hun har kanskje ikke spist så mye. Men ellers er hun i fin form, sier han.