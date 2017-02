Hvem fortjener Friluftslivets ildsjelpris?

Hvert år deles Friluftslivets hederspris og Friluftslivets ildsjel ut, til den eller de som gjør en viktig innsats for friluftslivet i Norge. Norsk Friluftsliv og festivalen "Friluftsliv for alle" skal kåre Friluftslivets ildsjelspris 2017 og Hedersprisvinneren. De ønsker at du skal sende inn ditt forslag for hvem du mener bør vinne.

Hedersprisvinneren pekes ut av en jury, mens vinneren av ildsjelprisen stemmes fram av det norske folk. Fristen for å komme med forslag er 28. februar.

- Disse prisene er til for å gi heder og ære til de som hver dag gjør en stor innsats for å legge til rette for at alle kan nyte den norske naturen og være i aktivitet i friluftsliv, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Hedersprisen

Friluftslivets hederspris ble etablert i 1995, og prisen deles ut av organisasjonen Norsk Friluftsliv og friluftsfestivalen «Friluftsliv for alle».

Ildsjelprisen ble etablert i 2013 og er en heder til de lokale hverdagsheltene som gjør en uegennyttig og viktig innsats for friluftslivet. Kandidatens arbeid må kunne samles i begrepet «la naturopplevelser gå i arv». Typiske innsatsområder kan være formidling av natur og naturens stemninger og gleder til inspirasjon for folk flest, praktisk eller samfunnsmessig tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten og innsats for bærekraftig bruk av naturen. Kandidatene kan ha sitt virke i alle deler av norsk natur – i nærområdet der folk bor, langs kysten, i skog og lavland og på fjellet, skriver Norsk Friluftsliv i en pressemelding.