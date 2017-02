Nordreisa betjener Skjervøys legevakttelefon

Fra og med onsdag 22. februar klokken 12.00 vil den nye samarbeidsavtalen mellom Skjervøy kommune og Nordreisa kommune tre i kraft. Den innebærer at Nordreisa tar over ansvaret for legevaktstelefonen.

– Ja, vi kjøper tjenesten fra Nordreisa kommune fra og med onsdag, sier helse- og omsorgssjef Tommy Hansen i Skjervøy kommune.

Uendret tilbud

Han understreker at det ikke blir forandringer i tilbudet, selv om Nordreisa overtar telefontjenesten.

– Den eneste forskjellen for publikum er at det er en reisaværing som svarer telefonen. Trenger du å møte en lege etter samtalen, så drar du bare bort til legekontoret på Skjervøy, sier Hansen, som forklarer omleggingen med ressursmangel.

Vikarmangel

– Det har blitt vanskeligere og vanskeligere å få tak i vikarer og kompetente folk som kan svare på nødnettet. Derfor har vi gjort dette nå. Men det er kjempeviktig å understreke at skjervøyværingene fortsatt blir behandlet av legene og sykepleierne på Skjervøy.