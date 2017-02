Tapte trønderquiz - lagde egen Skjervøy-quiz

Hilde Skar Olsen er født og oppvokst på Fiskenes på Skjervøy, men har bodd i Sverige siden tidlig 2000-tall - nærmere bestemt i Lund i Skåne. Her har hun begått en skjervøydialektquiz som hun testet ut på sine norske venninner i Lunds 17. mai-komite.

- Vi er seks kvinner fra alle kanter av Norge som sitter i komiteen. Jeg er den eneste fra Nord-Norge, så da lagde jeg denne quizen - for å være sikker på å vinne, smiler Hilde.

Enorm respons

Bakgrunnen for at hun i det hele tatt lagde en quiz var at venninnene tok en trønderdialektquiz i Aftenposten.

- Jeg var dårligst - dårligere enn vestlendinger og søringer også. Det gikk hardt innpå meg, ler Hilde.

Responsen da hun ba om hjelp til å finne uttrykk til quizen var i alle fall stor.

- Jeg slengte ut en bønn om eksperthjelp på Facebook-gruppen "Skjervøy før og nå". Og responsen var overveldende. Det tok helt av og jeg fikk rundt 300 kommentarer, sier Olsen.

Gullkorn

Quizen som til slutt endte opp med 37 ord og uttrykk er et resultat av hard utvelgelse av den sverigebosatte skjervøyværingen.

- Jeg har valgt ut gullkorn som jeg selv syns er litt artig. Koselige, fine uttrykk, sier Olsen.

Hun som kom best ut av de andre venninnene på skjervøyquizen var fra Oslo.

- Hun klarte 29 av spørsmålene, så det var sterkt av en søring, slår Hilde fast.

Lettere for de eldre?

Olsen medgir at quizen nok er i enkleste laget for skjervøyværinger - spesielt de litt eldre fra øya. Men noen fallgruber kan det nok være også for folk som er født og oppvokst i værret.

- Det kan nok være noen skjervøyværinger som klarer alle 37. Men kanskje ikke alle de yngre skjervøyværingene tar alle ordene. Men konkurransen er jo én ting. Jeg håper jo at folk syns det er artig å lese uttrykkene også, sier Skar Olsen.

Selv har hun et favorittutrykk som ikke er i quizen, nemlig slubbert.

- Det brukte pappa å si om unger som ikke oppførte seg. Det var en hard karakteristikk, men likevel litt kjærlighetsfull kjefting, sier Hilde.

Hun håper at quizen også kan inspirere reisaværinger eller kåfjordinger til å lage en egen oversikt over ord og uttrykk.

- Mange av disse uttrykkene er nok felles for Nord-Troms, men kanskje kan dette inspirere andre til å gjøre lignende. Jeg håper det, sier Hilde.