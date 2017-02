Håper på støtte fra Nord-Troms

I ettermiddag arrangerer aksjonen Nei til bompenger i Tromsø/Troms en demonstrasjon utenfor rådhuset i Tromsø. En av initiativtakerne er Ahmed Aadan Warsame og han håper på bred oppslutning rundt demonstrasjonen - også fra nordfylket.

- Vi tenker langsiktig og bomstasjonene begynner nå å spre seg også i Troms. Det starter i Tromsø og Harstad, men det kommer til å dukke opp flere plasser og vi mener politikerne ikke må glemme befolkningen oppi dette. Det er de som blir rammet, sier Warsame.

Han er Kystparti-politiker i Tromsø, men understreker at han gjør dette som privatperson.

LES OGSÅ: Her er bompengeforliket i Tromsø (iTromsø)

Selv om det er beboerne i Tromsø som først og fremst berøres av bomstasjonene, peker Warsame på at det er mange fra Nord-Troms som er ofte i Tromsø.

- Det kan være legetimer, familiebesøk eller handling. Det er ikke alle som har god råd og jeg er bekymret for både minstepensjonister, lavtlønnede, enslige foreldre og foreldre som har mange barn. Derfor håper vi at også folk fra Nord-Troms støtter opp om demonstrasjonen, sier Warsame, som håper på flere 100 oppmøtte foran rådhuset i kveld.

- Det har vært bra interesse på Facebook for arrangementet. Det er viktig at vi viser politikerne at folket står sammen om dette, sier Warsame.