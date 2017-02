Ingen tvangssammenslåing i Nord-Norge

En av de viktigste sakene i Stortinget denne perioden er kommune- og regionreformen, og hvis alt går etter planen vil 428 kommuner ha slått seg sammen til 358 nye kommuner innen 2020.

Kommunereformens foreløpige status er at 13 kommuner skal slås sammen med tvang, men ingen av dem ligger i Troms.

- Noen kommuner vil av Stortinget bli slått sammen med en annen kommune med begrunnelse i at enkeltkommuner ikke skal stoppe gode prosesser lokalt, eller stoppe en sammenslåing som er fornuftig for regionen, sier leder i kommunalkomiteen, Helge Andrè Njåstad (FrP) i en pressemelding, og legger til at dette vil bli den største reduksjonen av antall kommuner på over 50 år.

Godt i gang, men ikke i mål

I første runde ble det klart at ikke en eneste kommune slås sammen i Nord-Troms, verken frivillig eller ved tvang. Stortingsrepresentant Frank Jenssen (H) sier i en pressekonferanse at prosessen er langt fra ferdig.

- Vi er godt i gang, men ikke i mål. Det er flere kommuner som er i prosess om sammenslåing, så jeg har tro på at det endelige resultatet blir enda bedre enn vi ligger an til så langt. Suksessreformen ruller videre, sier Frank Jenssen (H) i pressemeldingen.