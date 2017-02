Kommunereformen trolig klar – presenteres i Stortinget onsdag

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil "presentere status for kommunereformen og regionreformen" på en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget onsdag morgen. I lys av det siste døgnets lekkasjer om kommune- og fylkessammenslåinger, er det ventet at de fire partiene vil presentere resultatet av prosessen som har pågått store deler av de siste to årene.

I tillegg til kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H), vil stortingsrepresentanteneHelge André Njåstad (Frp) og Frank Jenssen (H) representere regjeringspartiene.Andre Skjelstad (V), og Geir Toskedal (KrF) stiller for støttepartiene.

KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter det NRK erfarer. Ifølge Aftenposten blir det endelige antallet tvangssammenslåinger 13.Av disse 13 er det 10 som er utvetydig og klart imot en sammenslåing. De siste tre – Skedsmo, Sørum og Vikna – er i utgangspunktet positive til sammenslåing, men ikke akkurat denne sammenslåingen.

Ifølge Aftenpostens opplysninger er dette resultatet av tvangssammenslåingen:

* Spydeberg og Eidsberg slås sammen med Askim og Hobøl til én kommune.

* Fet, Skedsmo og Sørum slå sammen til én kommune.

* Lindesnes, Mandal og Marnardal slås sammen til én kommune.

* Søgne sammen med Kristiansand og Songdalen blir sammen nye Kristiansand kommune.

* Balestrand og Leikanger slås sammen med Sogndal til nye Sogn kommune.

* Haram, Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog blir én kommune.

* Ørland slås sammen med Bjugn.

* Vikna, Nærøy og Leka og Bindal blir til nye Ytre Namdal kommune.

Med sammenslåingen blir landets 428 kommuner redusert til 358. I alt 153 kommuner har per dags dato fattet positive vedtak om sammenslåing. Av disse er det 94 som har funnet seg en "partner" og går sammen i 39 nye kommuner, ifølge Aftenposten.

Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.