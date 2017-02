Nå kan du få støtte til å rydde strendene

Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har. Avfallet er en stor risiko for fisk, sjøfugl og sjøpattedyr som hval og sel som kan spise småbiter av plastavfall som de forveksler med mat, eller sette seg fast i line - og garnrester, heter det i pressemeldingen fra Miljødirektoratet.

Det er derfor satt en pott på 35 millioner kroner til tiltak mot marin forsøplig, og både foreninger, frivillige organisasjoner og lag kan søke om midler. Midlene kan brukes på alle former for opprydning og forebygging.

- Få ting provoserer meg mer forsøpling av havet. Jeg har derfor et stort personlig engasjement i dette, og er glad for at vi nå tar grep. Norge bør ta en lederrolle internasjonalt mot marin forsøpling siden vi er en ledende havbruksnasjon, sier Jan Henrik Fredriksen (FrP).

Ola Elvestuen (V) sier forsøpling av havet er en av de største miljøproblemene i verden, og at det derfor er viktig at flere frivilligere organisasjoner og andre som jobber med å rydde opp søppel som driver i lang får støtte.

- I tillegg til opprydning er det også nødvendig å redusere forsøplingen før den skjer, og jeg er derfor veldig glad for at Venstre har fått Stortinget med på å utarbeide en nasjonal handlingsplan mot plastforsøpling av havet, sier han.

Steinar Reiten (KrF) mener det er gledelig å se et sterkt folkelig engasjement mot søppel i havet.

- Tilskuddsordningen skal underbygge og styrke dette. Det er ikke noe mening i at folk som rydder stranda på dugnad skal måtte betale for å bli kvitt avfallet de har ryddet sammen. Her må vi stimulere god samhandling mellom frivillighet og det offentlige, sier han.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier strandrydding nærmest er en folkesport i Norge, og de ønsker derfor å støtte opp om dette viktige frivillige arbeidet.

- Plastforsøplingen av havet er en trussel mot det Norge skal leve av. Den truer livet i alle verdenshavene og matressursene i havet. Derfor er det så avgjørende å stanse forsøplingen og rydde opp der det mulig.

Miljødirektoratet forvalter som nevnt en tilskuddsordning på 35 millioner kroner som skal gå til tiltak mot marin forsøpling. Fem av disse millionene er øremerket prøveprosjekt på miljøvennlig vedlikehold av båter for å redusere bruken av bunnstoff, og dermed redusere utslipp av mikroplast og miljøgifter.

Hva kan det søkes om?

Oppryddingstiltak

Oppryddingstiltak skal hovedsakelig rettes mot strandsonen, men inkluderer også andre områder slik som havbunnen og langs elvebredder. Miljødirektoratet kan bevilge støtte til:·

Transport og innlevering av avfall til godkjent mottak etter opprydding av marin forsøpling, inkludert eierløse kasserte fritidsbåter.·

av marin forsøpling vil i begrenset grad også kunne støttes.Selve arbeidet med oppryddingen skal være basert på frivillig innsats og kan ikke støttes av denne tilskuddsordningen. Pilotprosjekt på miljøvennlig vedlikehold av båter for å redusere bruken av bunnstoff. I tilskuddsordningen for 2017 er det satt av fem millioner kroner til to eller flere pilotanlegg for miljøvennlig vedlikehold av fritidsbåter, for å erstatte, eller betydelig redusere bruken av bunnstoff, og dermed redusere utslipp av mikroplast og miljøgifter. Direktoratet kan gi støtte til innkjøp og installasjon av utstyr til pilotanleggene, og til drift i inntil tre år.

Fristen for å søke går ut 16. mars. Miljødirektoratet tar sikte på å behandle søknadene og fordele midler i løpet av mai 2017.