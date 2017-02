Fire trailere står nå fast i tunnelen

På FV 866, mellom Langslett og Skjervøy, står det nå en trailer står fast i tunnelutslaget på Hamneidetsiden. Like bak står det tre nye. Trailerne står plassert slik at det kun er små personbiler som kan passere.

Tidligere i dag ble det også venting med tunnelen, mens en sjåfør måtte legge på kjettinger på en semitrailer fullastet med fisk.

Framtid i Nords redaktør, Kjetil Nielsen Skog, er på vei mot Skjervøy i bil.

- Det står tre trailere inn i tunnelen som ikke kommer seg noen vei. Men det største problemet er den som står ved tunnelåpningen mot Hamneidet. Det er det glatt og kun et tynt lag med is. Dette kan skape problemet for bruk av kjetting, sier Nielsen Skog.

Han advarer folk som kjører fv 866 Langslett - Skjervøy om å være obs.

- Man må belage seg på venting, og det er allerede på vei å bygge seg opp en ny kø av trailere på Kågen utenfor tunnelen.

Klokken 17.35 kom Troms politidistrik med følgende melding.

Maursundtunnelen: Et vogntog sperrer et kjørefelt i tunnelen.Personbiler kommer seg forbi i ett kjørefelt.