Vil tilby en kvensk språkleir for barn

Kvensk språkleir for barn har vært et voksende og etterspurt konsept det siste året, og nå ønsker Kvensk institutt, i samarbeid med Norske Kveners Forbund, å tilby dette også til barnehager i Nord-Troms.

- Støtten fra kommunal og moderniseringsdepartementet betyr at vi nå kan utvide tilbudet. Språkarbeiderne som skal være ansvarlige for språkleirene vil være tilknyttet Kvensk institutt og vil anses som lokale avdelinger under instituttet. Halti kvenkultursenter vil bidra i organisering og drift, sier Hilde Skanke, daglig leder på Kvensk institutt.

Viktig samarbeid

Samarbeidet mellom instituttet og Norske Kveners forbund har vært avgjørende for å realisere prosjektet, både når det gjelder finansiering og gjennomføring. De er nå i dialog med Nordreisa kommune og har allerede startet planleggingen.

- Vi håper på å få tilbudet i gang i løpet av høsten 2017, sier Skanke.

Ønsker å ivareta språk og tradisjon

Leder for Norske Kveners Forbund, Hilja Huru, sier at medlemmer i forbundet og forbundets lokallag i området vil få en aktiv rolle knyttet til språkleiren.

- Sammen med språkarbeidere skal såkalte språkforbilder, det vil si kvener som behersker kvensk, bidra til daglig i språkleirene. Her håper vi våre medlemmer i området kan bidra, sier Huru.

Skanke og Huru håper på å kunne tilby jevnlige kvensk kurs for å kunne støtte barns læring, slik at språket og tradisjon blir ivaretatt.