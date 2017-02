Håper på støtte til skredkurs for unge

- Vi bor i et skredutsatt fylke, og Nord - Troms har hatt mange skred med tragiske utfall de siste årene. Vi startet i 2016 med kurs for alle de 60 ungdomsskoleelevene i Kåfjord, og nå ønsker vi å kunne gi et slikt tilbud til nabokommunenes ungdommer gjennom vinteren i år og neste år, forteller korpsleder i Røde kors Birtavarre, Rolf Pedersen, til Framtid i Nord.

Kurset er helt gratis for skolene som blir med og handler å gi elevene kunnskap om skred, sikkerhet på tur og kameratredning. Dette er grunnleggende kunnskaper som er gode å ha enten man ferdes med snøscooter eller på ski.

- Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra både elevene og foreldrene. Så derfor ønsker vi nå å kunne gi dette kurset også til skolene i nabokommunene. For å kunne gjøre dette har vi søkt på Sparkebank 1 Fondet og for å kjøpe inn utstyr til kursene. Vi fikk litt midler slik at vi kunne kjøpe inn flere skredsett med sendere og mottakere, spader og sondestenger. Vi kan ikke bruke av vårt operative utstyr til kursing, da dette må være i beredskap, sier Pedersen.

Nå er Birtavarre Røde Kors én av de 17 nordnorske VM-spleisene som SpareBank 1 Nord-Norge har plukket ut i forbindelse med ski-VM i Lahti. For hver krone personer velger å spleise til prosjektet, så gir SpareBank 1 Nord-Norge det samme og de har satt av inntil 40.000 kroner til hvert av de gode ideene og prosjektene.

Du kan støtte prosjektet her!

I skrivende stund er det kommet inn hele 13.650 og fremdeles gjenstår det seks dager.

- Det var veldig flott å plukket ut av Sparebank1! Vi fikk tilbakemelding på at det positive med vår idé var at den favnet et større område, en bare enn kommune eller ei bygd. Så var det et litt spennende prosjekt de ikke hadde sett tidligere, sier Pedersen.

Pedersen understreker at det å drive forebyggende arbeid for å forhindre at mennesker blir tatt av snøskred er svært viktig. De siste årene har toppturer og snøscooterkjøring blitt populære aktiviteter blant unge i regionen. Han mener ikke det nytter å rette en «pekefinger» mot ungdommene for å forhindre ulykker.

- Jeg har jo 30 års erfaring i Røde Kor og har dessverre sett på dette fra den andre siden når ulykken er ute.Statistikken viser at det som oftest er voksne personer som blir tatt av skred. Men vi ser at stadig flere unge liker å prøve seg på mer utfordrende terreng når de kjører snøscooter eller er på topptur, derfor må man lære tegn i naturen og kunne ta forholdsregler og vi ønsker å spre kunnskap slik at ungdommene lærer seg å ta gode avgjørelser. Vi mer penger vi får inn, jo flere kan vi nå ut til – og dette kan være med å redde vil, avslutter Pedersen.

Kursene vil starte opp etter vinterferien og den første skolen ut er Skibotn ungdomsskole.