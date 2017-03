God trafikkmåned i Troms

De to første månedene i det nye året har vært preget av svært ustabilt vær. Men til tross for utfordrende kjøreforhold, så viser foreløpige tall at februar var en god måned på nordnorske veier.

Status for de to første månedene i 2017 er at null personer har mistet livet i trafikken i Troms.

Statens vegvesen opplyser også om at det er fem år siden det sist ble registrert en dødsulykke i Troms i løpet av januar og februar.