Bekymret for flytting av 339 skvadronen

Sten Nystad (FrP) fremmet en uttalelse i forrige kommunestyre om at Storfjord skal stille seg bak Fylkesmannen og Politimesteren i Troms. De har uttrykket bekymring for beredskapen i fylket, dersom 339 skvadronen på Bardufoss flystasjon flyttes til Rygge i Østfold.

- Her velger jeg å gå mot mitt moderparti og ber dem våkne opp! Dette er ikke bare av militære grunner, men også sivile grunner som ligger bak. 339 skvadronen har bidratt i mange kritiske situasjoner. De har lett etter savnede personer, fløyet inn ambulanse og sivilberedskap uframkommelige steder, hjulpet politiet og ved sykdom eller fødsel har de fløyet i uvær og berget liv, sier Nystad.

Han ber videre om at saken skal utredes grundigere, for å få klarhet i konsekvensene av en slik flytting. Nystad poengterer at Storfjord har hatt stor hjelp i Luftforsvarets avdeling i Målselv.

- 339 skvadronens ressurser er derfor i beredskapssammenheng særdeles viktig for vår kommune og i Troms generelt. Forsvarets støtte til det sivile samfunn kan være helt avgjørende i kritiske situasjoner, forteller han.

Uttalelsen ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre, og vil bli sendt videre til Justis- og beredskapsdepartementet, Stortinget og Forsvarsdepartementet.