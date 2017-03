Elgjakt helt til jul

Fra 1. april i år blir det innført nye jakttider som blant annet innebærer at man kan felle elg helt fram til lille julaften.

Ifølge en pressemelding fra Norges Jeger- og Fiskerforening (NJFF) åpnes det nemlig nå for elgjakt over hele landet fra 25. september til 23. desember.

NJFF har vært høringsinstans for endringene av jakttidene, som er fastsatt av Miljødirektoratet. Endringen gjelder stort sett hele landet, bortsett fra finnmarkskommunene Karasjok og Kautokeino. Der er det åpent for elgjakt fra 1. september.

- Den utvidede perioden for elgjakt er en gladnyhet for mange grunneiere og elgjegere. Det kan imidlertid samtidig være en utfordring for småviltjegerne, som enkelte steder har vært utelukket fra jaktområdene under elgjaktsesongen, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding.

Samtidig som elgjakta utvides, så beholder man den eksisterende jakttiden for ryper.