Mener Troms vil tape mer på ny fergeordning

Samferdselsfylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) og plan- og økonomifylkesråd Gerd H. Kristiansen (KrF) møtte forleden kommunaldepartementet og kommunalkomitelederen. Målet med møtet var å gå innspill til forslaget om ny kostnadsnøkkel for ferge.

- Inntektssystemet skal sette oss i stand til å levere likeverdige tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor. Dagens modell for beregning av kostnader til fergedrift er svært langt unna å treffe dette målet, sier Kristiansen i en pressemelding fra Troms fylkeskommune.

Både Prestbakmo og Kristiansen er, ifølge pressemeldingen, fornøyd med at det arbeides med ny kostnadsnøkkel. Men Prestbakmo peker på det man kaller åpenbare svakheter i forslaget.

- Den nye modellen gir de fire nordligste fylkene mindre tilbake enn fergedriften faktisk koster, mens fylkene i sør får mer enn de bruker. For Troms' vedkommende taper vi faktisk enda mer enn før, sier Prestbakmo.

Han reagerer på at man bruker gjennomsnittstall for trafikkmengde som avgjørende for fergestørrelse og hyppighet på avgangene.

- På årsbasis har ingen av våre fergesamband høy trafikk. Den nye modellen vil derfor kun betale for små ferger og få avganger. Men våre ferger må være store nok og gå hyppig nok til å ta unna de daglige og sesongmessige toppene. Vi kan ikke ha situasjoner hvor besøkende turister eller trailere lastet med nyslaktet fisk må stå i timesvis og vente på plass på ferga, sier Prestbakmo i pressemeldingen.

Kristiansen og Prestbakmo sier at de vil jobbe videre mot departementet og Stortinget for å finne løsninger som er bedre. Det endelige forslaget legges fram i mai.