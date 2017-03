Slik utarbeides snøskredvarselet

Fra 1. desember til 31. mai utarbeides det et daglig snøskredvarsel for flere varslingsregioner, det skriver NVE. Lokale observatører er en viktig del av arbeidet, og hjelper med å gi et mer korrekt varsel.

Aadne Olsrud fra Tamokdalen er skredobservatør i Indre-Troms. Han er ute i fjellet minst to ganger i uka hvor han studerer snøforholdene og tester snødekkets stabilitet. Han bruker sin lokalkunnskap for å finne det terrenget som gir best informasjon, men sier at han har flere faste ruter å velge mellom godkjent av NVE.

-Egen sikkerhet går foran alt, og man trenger ikke oppsøke skredterreng for å finne det man er ute etter, forklarer Olsrud.

Etter å ha gjort en rekke tester, blant annet av snøkrystaller, sender han resultatene inn til et nettsted for registrering av naturfareobservasjoner.

Resultatene blir gjennomgått sammen med værprognoser, og snøskredvarsel blir lagt ut på varsom.no. Varsleren må sammenfatte værdata og observasjon med kunnskap om snøomvandlig for å forutse skredfaren. Varselet skal inneholde faregrad, skredproblem og utsatt terreng samt gi ferdselsråd til brukere.

Totalt har NVE, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt 90 utdannete skredobservatører i hele landet.