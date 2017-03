Du har tint fisken feil hele livet

Mange hamstrer fisk om sommeren for siden å fryse det ned og bruke fisken resten av året. Nofima og forsker Svein Kristian Stormo har sett på hvordan du best opprettholder kvaliteten til fisken under lagring, skriver iTromsø.

– Vi fant stor forskjell på væsketapet i de ulike måtene å fryse og tine fisken. Det er ingen tvil om at hastighet har stor betydning. For et dobbeltfryst produkt er det bare to av seksten kombinasjoner som i vesentlig grad begrenser væsketapet, og den siste tiningen er aller viktigst, forteller forsker Svein Kristian Stormo i en pressemelding.

Hastighet nøkkelen

Forsøket til Nofima viser at væsketapet i fisk som var fryst én gang varierte mellom 4,3 og 10 prosent. De beste filetene var fryst inn raskt ved -40 °C og tint i sirkulerende vann. Hastigheten får enda større betydning når fisken fryses to ganger.

Bør tines raskt

Selv om svært mange velger å tine fisken over natten i kjøleskapet, er det ikke den beste måten. Den siste tiningen er den viktigste, og bør gjøres rett for å få best resultat.

– Mange forbrukere er vant med at man skal tine fryst mat sakte i kjøleskap. Etter det vi nå vet, vil vi heller anbefale folk å tine fisken raskt i vann, sier Stormo.