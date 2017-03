Utvalget godkjente samarbeidsavtalen

Årlig tilskudd på 565.000 kroner er tidligere avsatt i økonomiplanen hvert år fram til 2020.

Siste punkt i vedtaket er at tiltak for eldre og funksjonshemmede rapporteres per 1. mars.

Rådmannen påpeker i saksfremlegget at frivilligsentralen skal være lokalt forankres og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet.

Lyngen kommune fikk i årets statsbudsjett tilskudd på 365.000 kroner til frivilligsentralen. Resterende 200.000 tas fra Lyngen kommunes budsjett for helse, sosial og omsorg.

I rådmannens vurderinger opplyses det at Lyngen Frivilligsentral organiserer ulike aktiviteter med et samfunnsnyttig formål. Sentralen er en stiftelse, noe som gir den frihet i forhold til kommunal virksomhet samt muligheter til å søke tilskudd som er forbeholdt foreninger og organisasjoner.

Sentralen er i stadig økende bruk av ulike typer mennesker og det er kommet flere frivillige, som ønsker å bidra med sin innsats. Arrangement og møtepunkter virker å være stadig mer kjent og har økende besøkstall, opplyser rådmannen i saksfremlegget til levekårsutvalget.

Steffen Dreyer ble i oktober 2014 tilsatt som daglig leder.