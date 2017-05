Kraftige vindkast blåste bobil av veien

En bobil med to menn i blåste torsdag kveld av Fv866 på Kågen i Skjervøy.

Ingen av de to mennene skal ha blitt skadet.

Patrulje på stedet

Operasjonsleder ved Troms Politidistrikt, Morten Augensen, sier de har en patrulje på stedet.

– Det vi vet så langt er at det var to mann i bilen, og at den blåste av veien. De to skal ikke ha blitt skadet.