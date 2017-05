Politisk rådgiver meldte fylkesrådslederens avgang ved en glipp

«Politisk rådgiver for fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) fra hun tiltrådte til hun gikk av.» Slik beskrev politisk rådgiver Robert Greiner sin jobb i fylkeskommen på sin Linkedin-profil. Det er bare et problem. Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth har ikke gått av.

– Rådet sitter, jeg sitter og Robert er ennå min rådgiver. Vi skal gå av en gang, men har ikke gått av ennå, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth, og avkrefter en parlamentarisk krise overfor iTromsø.

Glipp

Hennes rådgiver, Robert Greiner, forteller at han var litt rask i svingene da han skulle flikke på Linkedin-profilen sin. LinkedIn er en nettside for sosialt nettverk som brukes hovedsakelig forretningsøyemed.

– Jeg visste fylkesrådet kommer til å gå av da Cecilie Myrseth ble valgt som stortingskandidat i fjor. Derfor er det naturlig at jeg nå begynner å lete etter ny jobb.

– I den forbindelse oppdaterte jeg Linkedin-profilen min. Da skrev jeg at jeg var rådgiver til hun gikk av, men det skulle stått «når hun går av». Jeg skulle nok ha konsentrert meg litt bedre. I tillegg burde jeg ha skrudd av en funksjon som gjør at det sendes ut varsel til alle i nettverket mitt om alle endringen jeg gjør på LinkedIn. Den funksjonen vil jeg for øvrig oppfordre alle til å skru av, sier Greiner.

Nye utfordringer

Han forteller at det ikke er noen dramatikk bak oppdateringene, selv om han skrev at fylkesrådslederen var gått av.

– Jeg tror nok folk forstår at et fylkesråd ikke går av basert på en rådgivers Linkedin-profil, sier Greiner som har fortid fra både kommunikasjonsbransjen og som journalist.

Greiner forteller at han har vært i dialog med flere om mulig fremtidig karriere.

– Ordfører Kristin Røymo har ikke ansatt ny politisk rådgiver etter hennes forrige gikk av i januar. Kan vi vente å få se deg i den jobben?

– Alle jobber for Arbeiderpartiet i Tromsø er interessant. Jeg trives godt med å jobbe med politikk, og liker bransjen godt. Det er et meningsfylt yrke, og det er flotte folk å jobbe sammen med. Mange av de jeg har jobbet med tror jeg vil forbli venner livet ut.