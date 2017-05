Mer nedskriving av studielån for lærerne

I revidert nasjonalbudsjett skal regjeringen ha lagt til nye 20 000 kroner på den årlige nedskrivningen av studielån for grunnskolelærere i Nord-Troms og Finnmark. Det skal ha blitt lekket fra revidert nasjonalbudsjett opplyser NRK Finnmark.

– Grunnskolen anses som den viktigste faktoren for å få til et vellykket studie i den videregående skolen. Derfor er grunnskolen den viktigste bidragsyteren til kompetanse i Finnmark og Nord-Troms, sier Marianne Haukland i Finnmark Høyre til NRK.

Revidert nasjonalbudsjett legges fra torsdag. Slik ordningen er nå får alle yrkesgrupper nedskrevet opp til 25 000 kroner i studielån hvert år i Nord-Troms og Finnmark. Fra høsten økes beløpet til 45 000 kroner for lærere i grunnskolen.

Dermed får grunnskolelærere enda en grunn til å søke seg til Nord-Troms og det kan bli mer attraktivt å søke seg inn på lærerutdanning.

– Risikoen for å ta høyere utdanning blir lavere. Som lærer gjør du en god samfunnstjeneste og er med på å skape alle andre yrker vi trenger. Men det gjenspeiler seg ikke alltid like godt i lønna, og da er et slikt tiltak fint for å kunne betale ned studielånet man har opparbeidet seg, sier Haukland.

– Kunne gjort større sprang

Utdanningssjef i Finnmark, Johnny Ingebrigtsen (Sv), mener tiltaket kunne vært bedre og han ønsker mer penger til skolene.

– Regjeringa kjenner godt til utfordringene i nord. De kunne gjort et større sprang. Men det som kommer nå, et personrettet tiltak er bra for å få dem som ønsker å søke lærerutdannelse, sier han til NRK.