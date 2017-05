– Vi vil legge bedre til rette for at nye og innovative bedrifter kan få finansiering, slik at de bedre kan vokse, skape arbeidsplasser og bidra til verdiskaping, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Det betyr at regjeringa ønsker å øke rammen til Innovasjon Norge med 300 millioner kroner for innovasjonslån.

I tillegg foreslås det å doble Innovasjon Norges ramme til 80 millioner kroner for garantier i forhold til private banklån.

Forslaget kommer som følge av to avtaler mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet.