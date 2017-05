Vil gjøre det enklere for vekstbedriftene

- Vi vil legge bedre til rette for at nye og innovative bedrifter kan få finansiering, slik at de kan vokse, skape arbeidsplasser og bidra til verdiskaping, sier næringsminister Monica Mæland.

Mæland sier dette i en pressemelding departementet sendte ut i forbindelse med Regjerningens fremleggelse av frevidert nasjonalbudsjett, torsdag formiddag.

Små og mellomstore bedrifter kan i dag få innovasjonslån frå Innovasjon Norge. Regjeringa foreslår nå å øke Innovasjon Norges ramme for innovasjonslån med 300 millioner kroner. Det betyr at Innovasjon Norge kan låne ut mer penger til bedrifter.

– Forslag inneber at Innovasjon Noreg årleg kan låne ut 1,2 milliardar kroner til innovative vekstbedrifter og nystarta bedrifter, heter det i pressemeldinga.

Regjeringen vil også gjøre det enklere for bedrifter å få lån i private banker. Den foreslår derfor å doble Innovasjon Norges ramme for garantier, fra 40 millioner kroner til 80 millioner kroner.

Regjeringens forslag er en følge av to avtaler mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet.