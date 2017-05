Ingen Gullrute til Jegertvillingene

Johanne og Kristine Thybo Hansen fra Nordreisa har gjort stor suksess med TV-serien Jegertvillingene på TVNorge.

Jegertvillingene er nominert i Gullruten Jegertvillingene er i Gullruten nominert til beste dokusåpe.

I går kveld var de nominert til Gullruten i kategorien årets dokusåpe, sammen med Fødeavdelingen, Stuck og Fjorden Cowboys.

Det var sistnevnte som stakk av med prisen.

I kveld kan du se Jegertvillingene på «Skavlan» Jentene forteller blant annet om når de fyrte opp bål i stua.

Andre vinnere

Ellers vant Valkyrien beste TV-drama, Petter uteligger fikk pris for beste reality, Snøfall vant for beste barne- eller ungdomsprogram og Farmen kjendis stakk av med prisen for beste konkurransedrevne reality.