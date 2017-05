2000 passasjerer har flydd siden oppstarten

FlyViking har hatt rundt 2000 passasjerer siden oppstarten i mars i år. Det viser selskapets egne tall, i følge NRK Troms.

2000 passasjerer betyr 8 personer per flygning.

I følge administrerende direktør, Stein Terje Dahl er tallene som forventet. Han forteller at de ikke hadde så store forventninger i starten da mange av turene har gått med til opplæring og utsjekker, i tillegg til at de har kjørt et forsiktig trafikkopplegg som ikke har vært tilpasset markedet.

Trenger fem fly

Selskapet trenger nå å få flere fly i lufta for å øke fortjenesten.

– Vi tjener ikke penger før vi har en flyflåte i henhold til det vi har bestilt, altså fem fly. Da kommer det til å se mye bedre ut, sier Dahl til NRK.

I dag har FlyViking to fly i lufta, som daglig flyr mellom Tromsø, Bodø og Hammerfest.

Bagasjeplass

Fra i dag av kan man ta med bagasje, i tillegg blir selskapet å finne i de store internasjonale søkemotorene for flybilletter.

– Vi må kjempe for hver eneste passasjer, slik at vi gjør tiltak både mot feriereisende, firmaer og pasientreiser. For allerede neste mandag starter vi å fly mellom Tromsø og Alta. Og i medio juni starter vi med nye ruter og nye destinasjoner, sier Dahl.