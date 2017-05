Sparebanken er nede: - Alle kundene våre er rammet

ITROMSØ: - Flere av systemene våre er rammet, men det kundene nok merker best er at nettbanken og mobilbanken er nede. Dette gjelder alle kundene i Sparebank1, sier Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef for Sparebanken Nord-Norge.

Ukjent rettetid

Det er så langt usikkert når Sparebankens tjenester er tilbake i normal drift.

- Det er vanskelig å si når vi er tilbake, men vi jobber hardt for øyeblikket med å finne ut av hva som har skjedd og på med å løse selve problemet. Vi anmoder pent våre kunder om å være tålmodige.

- Kan det være snakk om et hacker-angrep?

- Vi har ingen indikasjoner på at dette har noe sammenheng med det som har skjedd før helga, men vi vet heller ikke helt sikkert hva som har skjedd.