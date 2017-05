Kaotisk hjemreise

Han stiller i etterkant spørsmål ved hvordan Pasientreiser organiserer driften.

– Jeg vet ikke om Pasientreiser eller taxiselskapet har ansvaret, sier Sørensen.

Han stusser på hvorfor det tok 50 minutter før drosjen etter mye fram og tilbake dukket opp på Langnes.

For Sørensen toppet det seg da han ble oppringt av en taxisjåfør drøye fem timer etter at han ankom flyplass med spørsmål om bestillingen fortsatt var aktuell.

På det tidspunktet hadde han spist middag og slappet av hjemme på sofaen.

Hofteoperasjon

Sørensen var mandag 8. mai gjennom en større hofteoperasjon på Sykehuset Innlandet på Tynset. Fritt sykehusvalg og kortere ventetid gjorde at Tynset ble valgt.

Reisen fra Lyngen til Tynset, operasjonen og returen fram til flyplassen i Tromsø gikk etter planen.

– Jeg startet torsdag klokka 05 hjemreisen med taxi fra Tynset til Værnes. Jeg landet like etter klokka 11 på Langnes. Drosjen var bestilt klokka 11.30 fra Tromsø til Nordkjosbotn. Planen var at jeg skulle sitte på med kona Irene fra Balsfjord for å spare Staten for utgifter.

Som følge av operasjonen brukte han rullestol i de første minuttene på flyplassen. Han satte etter hvert fra seg hjelpemiddelet og benyttet krykker.

– Jeg ringte klokka 11.42 Pasientreiser for å sjekke om taxien var bestilt. Jeg ventet i 8-9 minutter uten å få svar, og la inn beskjed at de måtte ringe tilbake, forteller Sørensen.

Overrasket

Pasienteiser tok kontakt litt etter klokka 12. En taxi kom klokka 12.20 til flyplassen. Sjåføren opplyste at han hadde fått bestillingen ti minutter tidligere.

Kona Irene hadde i mellomtida begynte å kjøre fra Nordkjosbotn med retning Tromsø. De to bilene møttes på Hundbergan, og kona overtok ansvaret for transporten.

De tok Ullsfjord-ferga og var hjemme i Oksvik klokka 14.30. Han spiste middag og la seg på sofaen for å hvile etter en slitsom reise. Han kjente smerter etter operasjonen, og hadde i Tromsø tatt medisin for å dempe ubehaget.

– Mobilen ringte klokka 16.40. Jeg ble overrasket da sjåføren spurte om jeg fortsatt var interessert i turen. Da var det gått over fem turen siden jeg ankom flyplassen.

– Hvordan oppsummerer du saken?

– Jeg hadde hver dag etter at jeg dro hjemmefra positive opplevelser, helt til jeg kom til flyplassen i Tromsø, forteller Vidar Sørensen.