Unngå disse bunad-tabbene!

iTromsø:

Trine Skjalgsdatter, daglig leder og syerske på Elsa M. Systue, og syersken Line Bang er klare på hvilke tabber som er de verste.

- Det verste jeg ser er folk som rølper rundt i bunaden sin, sier Skjalgsdatter, og Bang er enig.

- At folk ruller rundt i grøfta i bunad er ikke spesielt pent, nei. I tillegg koster jo en bunad 40.000 kr, og det er jo ikke spesielt staselig å ødelegge den da, føyer hun til.

De to anser ikke seg selv som et spesielt strengt "bunadspoliti", men innrømmer at de krymper seg litt når folk tar på seg regnjakken utenpå bunaden, og drikker øl rett fra boksen.

- Det finnes ytterplagg til alle bunader, både cape og sjal. Det er veldig mye penere, konkluderer Skjalgsdatter.