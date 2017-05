Nå risikerer du bot om du ikke har lagt om

Kulde og snøfall har gjort at mange har ventet med å legge om til sommerdekk.

Nå kan derimot bilistene vente seg bot om de blir stoppet i kontroll.

- Vi har hatt litt snøvær som har utsatt dekkskiftet for de fleste. Det er vær og føreforhold man skal sko seg etter, men når det nå har blitt varmere vær har man ingen grunn for å ikke legge om, sier Roy-Tore Meyer, som er operasjonsleder ved Troms politidistrikt, til iTromsø.

Så langt har ikke politiet vært på kontroll for å sjekke dette, men Meyer forteller at etter hvert vil man være på veiene for å sjekke dette.

Boten for å kjøre med piggdekk på sommerføre er 1.000 kroner.

- Blir man stoppet nå kan det komme et muntlig pålegg om å legge om, men etter hvert kan det nok også bli bot. Det begynner virkelig og bli på tide og det er vanskelig å forsvare hvorfor man kjører rundt med piggdekk nå. Man merker svevestøvet i sentrum, og om man ikke skal over en fjellovergang hvor det er meldt snø, er det ingen grunn til å kjøre med piggdekk.