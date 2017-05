Rigger til aksjon i Kåfjord

I Manndalen i Kåfjord rigges det lørdag formiddag til aksjon. Dette på grunn av bruddet i landbruksforhandlingene sentralt.

Det blir traktorparade fra Manndalen til Birtavarre, gratis pølser og saft til barna, samt en miniparade med trøtraktorer. I tillegg vil det bli holdt appell.

Trenger både store og små

– Landbrukspolitikken som føres nå legger til rette for sentraliserte, større landbruk. Vi trenger et spredt landbruk i hele landet, og både store og små skal få være med. Vi i Nord-Norge kan ofte ikke bli større på grunn av jorddelingen og naturen her, forteller nestleder i Kåfjord Bondelag, Lisa Marie Solbakken Pedersen.

Håper mange møter opp

– Også er det det med inntekta. Bøndene har mye lavere inntekt enn andre grupper. Med tilbudet som kom fra Staten økte forskjellene enda mer.

Solbakken Pedersen er selv bonde i Manndalen. Nå håper hun mange støtter opp om aksjonen.

– Vi håper mange møter opp, enten de har kjøretøy eller ikke – og viser sin støtte til landbruk. Vi må vise at vi er mange som er sysselsatt i landbruket i Kåfjord og i Nord-Troms generelt og at ringvirkningene av alle de arbeidsplassene er store, sier hun.

Sikker mat

En annen ting bonden vil fremme er at norsk mat er sikker.

– Norsk landbruk har lavest bruk av antibiotika i verden, mattryggheten er derfor veldig stor. Også må vi jo kunne forsyne oss selv med mat i Norge, det er viktig, avslutter hun.

Også i Nordreisa aksjonerte bøndene, torsdag.