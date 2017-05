Ønsker kreative sykler langs løypa

– Bli med, og gjør Storfjord til den artigste etappen, oppfordrer Storfjord kommune på sine nettsider.

Nå inviterer kommunen til en konkurranse i forkant av sykkelrittet Arctic Race of Norway, som kommer på besøk i midten av august. Den som lager den mest kreative sykkelen eller det mest kreative sykkeltemaet langs med løypa får en fin pengepremie.

Temaet er naturligvis sykkel, og alle variasjoner og kreativ gjennomføring er lov. Eksempel på dette kan være en strikket sykkel, en påkledt sykkel, en tagget sykkel, en snekret sykkel, en sveiset sykkel og lignende. Den kan ikke ha blitt brukt i andre konkurranser, opplyser kommunen.

– Vi oppfordrer flest mulig til å være med på et felles løft slik at denne etappen blir den artigste i årets ritt. Bygdeutvalg og lag og foreninger har allerede lagt hodene sine i bløtt og kommet med mange gode innspill til aktiviteter langs løypa.

For å delta i konkurransen må kommunen få tilsendt et bilde av kreasjonen der det også kommer tydelig frem hvor den er satt opp. Fristen for å delta er 14.august.