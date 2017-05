– Raset gikk helt ut på havet

Like etter klokken 07.00 tirsdag morgen har det gått et snøskred over veien like ved Pollfjelltunnelen i Lyngen kommune.

Det var avisa Nordlys som først omtalte saken.

Jo Westgård er bosatt på Furuflaten. Han forteller at raset løsnet høyt fra Pollfjellet.

– Raset løsnet nesten på toppen. Det gikk helt ut på havet, sier han.

Ingen biler skal ha vært i nærheten da raset gikk over veien.

– Men en bil kom kjørende omtrent fem minutter etter at raset var gått. Jeg så den kjørte sakt forbi.

Westgård kjørte selv forbi området en halvtime senere. Da lå det kvister og slaps på veien etter raset. Fra Pollfjellet løsnes det hvert år flere ras.

– De fleste av oss som bor her har levd så lenge med det, så vi vet at det kommer. Vi har lært oss å leve med det.