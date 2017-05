Spillavhengig Norge er på jakt etter lokale i Tromsø

Leder Lill-Tove Bergmo vil ha økt aktivitet i Tromsø slik at flere spillavhengige og deres pårørende kan få hjelp til å komme ut av uføret.

Tøft steg

– Selv om det å delta i en gruppe er et tøft steg å ta, har mange kontaktet oss. Nå kjører vi ukentlige møter. Men det blir dyrt å leie lokaliteter hver gang. Derfor jakter vi på en mer permanent løsning, sier Bergmo.

Lederen erkjenner at Spillavhengig Norge har slitt med å nå ut til personer med slike problem.

– Ut fra den aktiviteten vi hadde i Tromsø for noen år siden, vet vi at mange trenger hjelp og støtte. Men de vegrer seg for å ta kontakt.

Redd for å stå fram

– De som likevel kommer på møtene, sier at de er redde for å stå fram – blant annet at andre i gruppen skal få kjennskap til at de er spillavhengig. Til det er det å si at deltakerne må skrive under en taushetserklæring – noe de også respekterer.

Erfaringer

Lill-Tove Bergmo understreker at det er likesinnede som møtes for å snakke om et felles problem.

– Vi snakker om personer som vet hvor skoen trykker og som har vært spillavhengig over tid. Det å legge problemene fram for andre, viser seg å være til stor hjelp. Ikke minst fordi alle deltakerne vet hva de andre snakker om og sånn sett tar vare på hverandre, sier Bergmo.

Helt uten bindinger

Lederen presiserer også at dette er snakk om et lavterskeltilbud som ikke koster noe.

– Alt er uformelt og vi er helt uten bindinger – også hva religion angår.

– Vi ønsker at fleste mulig har kontakt. Om noen nødvendigvis ikke ønsker å delta i gruppene, kan en samtale med oss likevel være en begynnelse.

Ønsker flere

Lill-Tove Bergmo sier at de som tar kontakt, er personer som enten nylig har vært via nettsiden eller har snakket med andre deltakere.

– Jeg vil også få fram at deltakerne selv ønsker seg flere på møtene.

– Ut fra de opplysningene vi har, er det mange i Tromsø som kunne tenke seg å delta, men som ikke våger. Til disse – og deres pårørende – vil jeg sende en anmodning om å komme, sier Lill-Tove Bergmo.