– Vi ser veldig alvorlig på dette

Bilder fra Hammerfest tidligere i vår, viser et av FlyViking sine passasjerfly før take-off i Hammerfest.

Flyet har snø på vingene, og idet maskinen setter fart på rullebanen for å lette, står snøfokken etter.

Må være fri for snø

Dette har fått Luftfartstilsynet til å reagere, skriver Nordlys.

- Å fly med is eller snø på vingene vil endre de aerodynamiske egenskapene til vingen og kan være svært farlig. Vingene skal derfor være helt fri for is og snø, noe som også er et krav i det felleseuropeiske regelverket, sier Ståle Rosland, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet til avisa, etter å ha sett bildene Nordlys har fått tilgang til.

Ifølge Luftfartstilsynets nettsider har det vært flere hendelser og uhell som følge av mangelfull avising av fly. Det er bakgrunnen for at all snø og is må ryddes vekk fra vingene før flyet tar av

Tar det alvorlig

Ifølge Nordlys har FlyViking godkjente prosedyrer for avising beskrevet i sine manualer.

Flygesjef i FlyViking, Jan Kristensen, kommenterer saka ovenfor Nordlys. Han sier at hendelsen på Hammerfest lufthavn er behandlet som et avvik. Han sier videre at selskapet har rutiner for avising av fly.

- Vi har et konsept som vi følger og dersom det er brudd på det konseptet, så tar vi det alvorlig. Det har vi også gjort i denne saken, sier Kristensen.