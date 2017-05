Jegertvillingene klare for Farmen kjendis

Johanne og Kristine Thybo Hansen, bedre kjent som Jegertvillingene, er to av tolv kjendiser som skal konkurrere i andre sesong av seersuksessen Farmen kjendis.

Sammen med blant andre kunstner Aune Sand, håndballspiller Frank Løke og artist Stian Staysman Thorbjørnsen, skal Nordreisa-jentene bo på Finnsvika gård utenfor Halden og leve slik man gjorde for 100 år siden.

Ubrytelig allianse

Til TV 2 sier tvillingene at de tror det norske folk vil bli overrasket, og at man vil få se en annen side av dem.

- De vil få se at vi både er ydmyk, myk, arbeidssom og sosial, sier Kristine til kanalen.

- Forhåpentligvis vil folk bli overrasket på en positiv måte, spesielt de som ikke har hatt et slikt inntrykk av oss fra før, legger Johanne til.

Jentene forteller at de har en ubrytelig allianse på gården, og det er uaktuelt for begge to å velge hverandre til tvekamp.

- Samtidig kan det være en ulempe å være to, for noen vil kanskje prøve å splitte oss, sier Johanne.

- Men vi er så sterk fysisk og psykisk at det tror jeg ikke de klarer, legger hun til.

Sammensveiset gjeng

I forkant av innspillingen har jentene tenkt på hvordan oppholdet vil være dersom den ene ryker ut.

- Men vi kommer så godt overens med den gjengen som er her inne at det er jeg ikke bekymret for lenger, sier Kristine til TV 2.

Programmet vises ikke på TV før på nyåret.