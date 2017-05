Pass-skannere på Gardermoen skaper kø

Problemet vil først bli løst i løpet av mandag, skriver Avinor på Twitter.

Lørdag var køene til tider så lange at passasjerene var nødt til å vente utendørs, mellom flyene og terminalen, skriver Dagbladet. Busser som fraktet passasjerer fra flyene til terminalen, slapp dem av ute på flysiden av terminalbygget. Det er i utgangspunktet ikke lov. Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor sier til avisen at passasjerer daglig beveger seg over området på vei til fly.

– Men det skal ikke skje at folk blir stående i det området, som er i nærheten av rullebanen. Vi hadde folk på stedet med en gang som passet på køen.

Høeg Ulverud sier til NTB at det er fare for kø søndag, til tross for at politiet bemanner med alt tilgjengelig mannskap.

– Det går litt i rykk og napp. Når det kommer inn flere fly fra utenfor Schengen samtidig, kan det bygge seg opp en del kø.