Troms er igjen på pante-toppen

I 2016 ble det for første gang pantet mer enn én milliard flasker og bokser i Norge. Og det er nordlendingene som drar lasset, skal vi tro informasjon og marked i Infinitum.

Folk i Troms fulgte opp suksessen fra 2015 og pantet mest, også i 2016. Hver innbygger i fylket pantet i gjennomsnitt 236 flasker og bokser, noe som er en oppgang på fem enheter per person. I Finnmark pantes det mest, hvor hver innbygger i snitt pantet 16 enheter mer enn i 2015.

– Vi ser en helt fantastisk panteinnsats i Nord-Norge! Nordmenn er gode på panting, men nordlendingene går foran og tar pantingen til nye høyder, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum i en pressemelding.

De mest populære pantebutikkene var henholdsvis i Nordland Rema 1000 Ranenget med 2,3 millioner pantede enheter, Eurospar Tomasjord i Troms med 1,5 millioner og Rema 1000 Hesseng i Finnmark med 752 533 pantede flasker og bokser. Totalt ble det i Nord-Norge pantet 106 millioner enheter dette året.

– Betydelig miljøbidrag

For første gang panter gjennomsnittsnordmannen over 200 flasker og bokser hvert år, med 203 bokser og flasker pantet per nordmann. Ifølge Infinitum sparer man mye energi ved å pante en flaske.

– Det store miljøengasjementet blant nordmenn gjør at de er lydhøre for budskapet om at en tom flaske er full av energi. De pantede flaskene i 2016 har spart energi tilsvarende hva 37 000 norske husstander bruker i løpet av et år. Det er et betydelig miljøbidrag, sier Varberg.

Gir seg ikke

Selv om panterekorden er stor, kan den enda forbedres. Markedssjefen har ikke tenkt å gi seg med en innsamlingsprosent på 87.

– Infinitum har et mål om at alle flasker og bokser skal gjenvinnes. Det er veldig bra i dag, men vi er ikke fornøyde før vi får alle flasker og bokser tilbake gjennom panteautomaten. Med en milliard pantede flasker og bokser har vi nådd et stort mål – men vi håper selvsagt på ny rekord igjen neste år, avslutter markedssjefen.