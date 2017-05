Dette skal gjøres ferdig til neste år

Anbudsfristen er 4. juli og innen 11. oktober neste år skal arbeidet stå ferdig. Det skriver Våre veier.

Oppgavene går ut på å oppgradere en strekning på over en kilometer på E6 i Manndalen, samtidig som det skal bygges en kulvert for gang- og sykkelsti under tunnelen. Denne skal gå til småbåthavna, ifølge Våre Veier.

En lokalvei oppgraderes på 750 meter med fortau, og en strekning øst for Manndalen skal grøfta utvides for at is ikke faller i veibanen. Da skal det sprenges omtrent 50.000 kbm langs strekninga på en kilometer.

Et kommunalt VA-anlegg i Manndalen og oppgradering av en kommunal vei på 1300 meter er også med i anbudet.