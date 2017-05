Gir 100 millioner til miljøvennlig teknologi

-Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Målet er at norske bedrifter skal skape og selge flere bærekraftige løsninger. Det er bra for miljøet - og for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Ordningen Pilot-E skal bidra til at nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi blir oppfunnet og brukt.

Pilot-E ble først tatt i bruk i fjor. Da som et prøveprosjekt. Det ble da lyst ut 70 millioner kroner og fem prosjekter kom gjennom nåløyet. Blant annet ble det utviklet en elektrisk hurtigbåt, verdens første hydrogenferge, og en batteridrevet sightseeingbåt.

I år deles 100 nye millioner ut. I tillegg stiller Enova med en fleksibel ramme. Denne gangen er tema utslippsfri transport på land. Dette kan innebære prosjekter tilknyttet godstransport, bygg -og anleggsdrift og kollektivtransport.

- Utslippene innen transport skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Strengere krav til utslippsreduksjoner betyr at vi må være tidlig ute med nye løsninger. Det kan gi nye forretningsmuligheter for næringslivet, sier Mæland.

Prosjekter innen digitalisering av energisystemer kan også søke om støtte. Det er planlagt investeringer på 140 milliarder kroner i energinettet fram til 2025, dette ifølge NVE.

Ordningen, som er et finansieringstilbud til næringslivet, følger aktører fra idé til sluttprodukt og marked. En egen mentor vil følge hvert enkelt prosjekt.