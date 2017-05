Stor vekst i elsykkelsalget

For første gang publiseres det en norsk statistikk over antall solgte elsykler i Norge. Dette skriver Norsk elbilforening i en pressemelding.

Tallene viser at det har vært omlag en doblig av sykkelsalget årlig i de siste fire årene. Tallene i statistikken baserer seg på tall fra norske importører av elsykler, og er kommet fram gjennom et tett samarbeid med hele elsykkelbransjen.

Stadig nye rekorder

I 2016 ble det totalt solgt 35.965 elsykler. I 2015 var antallet solgte sykler på 22.518.

Vi har påstått lenge at elsykkelsalget stadig når nye rekorder. Men nå har vi også tall som viser at vi har rett, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Hun mener at veksten vil fortsette:

– Vi anslo for fire år siden av salget ville komme opp i 70.000 i 2017, for deretter å stabilisere seg. Mye tyder på at vi har hatt rett i antallet, men tiden får vise om tallet stabiliseres, sier Bu.

Lastesykler øker mest

Av type elsykler er det lastesykler som øker mest i prosent. Der er veksten fra 62 solgte sykler i 2014 til 566 i 2016.

Statistikken viser også antall solgte raske elsykler (s-pedelecs). Dette er elsykler med høyere toppfart som har en voksende kategori i Europa. Trenden er derimot nedadgående i Norge, med bare 194 solgte i 2016.

De siste årene er etterspørselen etter dyrere sykler vokst. Forklaringen kan ifølge Norsk elbilforening være flere.

"Både at butikkene nå har bredere utvalg elsykler og at de har både hjulmotorer og midtmotorer på elsyklene, og at kundene vet mer hva de skal spørre etter. Det kommer også stadig nye aktører, slik at man får elsykler over hele Norge i mange forskjellige butikker", skriver de i pressemeldingen.

Elbilforeningen jobber tett med hele elsykkelbransjen og vil årlig presentere statistikken over elsykkel-importen.