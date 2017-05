Vegvesenet setter i gang ny kampanje

Fokus skal være rettet mot distraksjon og manglende oppmerksomhet i trafikken, fordi analyser viser at dette er en medvirkende faktor i tjue til tretti prosent av alle ulykker.

- Kampanjen skal forebygge alvorlige ulykker i trafikken. Mange er for lite bevisst på sin egen manglende oppmerksomhet mens de beveger seg i trafikken. Vi vil satse på å formidle situasjoner som alle har opplevd for å skape gjenkjennelse, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Arbeidet med kampanjen starter opp i disse dager. Full trøkk blir det fra 2019.

Tanker og samtaler

Forskning viser at sjåfører blir distrahert av mange ulike aktiviteter, som blant annet å skru på radioen, bruke mobilen, spise eller snu seg mot baksetet. Tanker, samtaler og tøffe livshendelser stjeler også oppmerksomheten fra trafikkbildet.

– Vi vil løfte sjåførrollen og gjøre folk mer bevisste på at det å føre et kjøretøy er en livsviktig oppgave, sier Dreyer.

– Kun to sekunder med blikket et annet sted enn ute på veien, kan være fatalt. Nå ønsker vi å komme med ny og nyttig kunnskap som øker trafikksikkerheten. Utfordringen blir å formidle det på en emosjonell måte som treffer publikum, sier hun og påpeker at uoppmerksomhet ikke bare gjelder sjåfører. Kampanjen vil også inkludere andre trafikantgrupper som syklende og gående.

Statens vegvesen har sektoransvaret for trafikksikkerhet i Norge – og kjører til enhver tid flere trafikksikkerhetskampanjer om ulike tema.