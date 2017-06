- For defensivt å skrote systemet

Nord-Norge har avvist forslaget om å skrote pliktsystemet for torsketrålere. Når Frp/Høyre-regjeringen nå trekker forslaget, er det mye på grunn av det sterke folkelige engasjementet i nord, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Støre roser innbyggerne og lokalpolitikerne som har engasjert seg i denne saken. Arbeiderpartiet har tatt stor avstand fra regjeringens forslag.

– Vi vil satse på naturressursene, ikke avvikle, selge eller privatisere dem, sier Støre.

Tilhører fellesskapet

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Ingrid Heggø slår fast at fisken tilhører fellesskapet, og skal fungere som en bærebjelke for sysselsetting og verdiskaping i lokalsamfunnene. Hun er skuffet over at det ikke var mulig å komme fram til en løning for videreutvikling av pliktsystemet i Stortinget.

Arbeiderpartiets mål er å få fisken som omfattes av pliktsystemet på land og inn til anleggene, slik at den bidrar til å skape aktivitet og arbeidsplasser langs kysten.

- Pliktsystemet har sine mangler og trenger forbedringer. Men å skrote hele systemet som skulle skaffe råstoff til industrien, er for defensivt. Vi ønsker utvikling, ikke avvikling. Vi inviterer hvitfiskindustrien til samarbeid, og lover at når vi kommer til makten skal vi sikre industrien råstoff og dermed arbeidsplasser. I tillegg skal staten investere mer i utvikling og innovasjon for lønnsomheten i fiskeindustrien, sier Heggø.