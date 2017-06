Advarer utleiere om veggdyrmareritt

iTromsø:

Airbnb er ekstremt populært for tiden. Mange leier ut både leiligheter, hus og hytter til turister som ønsker å slippe litt billigere unna enn hotellpriser.

Nå går Nokas skadedyrkontroll ut med en advarsel om veggedyr, som stadig blir vanligere hos utleiere.

– Ikke lenge etter at leietaker har reist, begynner marerittet med bitt og kløe etter at veggedyr dukker fram om natten. Veggedyret (Cimex lectularius) som lenge nesten var helt utryddet i Norge, er nå tilbake for fullt, skriver Geir Jæger i Nokas skadedyrkontroll i en pressemelding.

Han informerer om at tall fra Folkehelseinstituttet tilsier at antall bekjempelser har økt med hele 400 prosent fra 2015.

Med den statistikken kommer han med følgende råd fra firmaet:

Ikke lei ut, med mindre du kjenner leietaker godt.

Informer leietaker om forholdsregler.

Lag gode rutiner på inspeksjon etter at leietaker har reist.

Spør alltid leietaker om kjennskap til veggedyr.

Hoteller og andre overnattingssteder har utarbeidet gode rutiner på forebyggende arbeid og kontroll av rom, selv om det av og til oppstår problemer også her.

– Vi mener at denne type utleie er en av de største årsakene til spredning og oppblomstring av veggedyr i dag. Vi vet at korttidsutleie av rom og leiligheter har kommet for å bli, men fortjenesten på utleie kan forsvinne like fort som de kom, og utgiftene mangedobles, skriver Jæger.

Dette er forholdsreglene utleier bør ta, ifølge firmaet:

Spør alltid leietaker om de vet hva veggedyr er, og om de har hatt befatning med dette.

Be leietaker melde fra dersom de opplever mistenkelig stikk eller funn av slike dyr.

Foreta alltid inspeksjonsbefaring av utleid enhet etter at leietaker har reist. Se da spesielt etter ekskrementflekker, blod, larvehud og døde/levende dyr. Madrass og seng er spesielt utsatt.

Gjør deg kjent med hvor du henvender deg om problemer oppstår.

6. juni er markeringsdag for «World Pest Awareness Day», som en påminnelse for det arbeidet som den profesjonelle skadedybransjen gjør for å beskytte vår livskvalitet.